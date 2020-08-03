Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tunceli'de ayı saldırısında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, ayı saldırısı sonucu yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Pülümür ilçesi Süleymanuşağı köyünde hayvancılıkla uğraşan Bülent Onat, hayvanlarını otlattığı sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Saldırıda yaralanan Onat'ı fark eden köylüler sağlık ekiplerine haber verdi.
Onat, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi devam eden Onat’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Tunceli ayı saldırısıSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 05:55
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