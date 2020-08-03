Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi, tek katlı bir eve yanıcı madde attıktan sonra kaçtı.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Vatandaşların müdahalesi sonucu büyümesi önlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kundaklama sırasında evde kimsenin olmadığı tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, evde delil toplama çalışması yaptı. Bu sırada özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kundaklamanın 23 Temmuz'da, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olabileceğini değerlendiren ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.