Mustafa I. idaresindeki kamyonet, Adana-Karataş kara yolu Gökçeler Mahallesi civarında yol kenardında duran motosiklete çarptı.

Kazada motosiklette bulunan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Yaralı, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazada ölen ve yaralananın kimliklerini tespit edip yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.