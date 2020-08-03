Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.
Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Kısa sürede büyüyen alevlere belediye ekipleri de iş makineleriyle müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.
Yoğun dumanın olduğu yangın yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: yangın Samsun geri dönüşüm tesisiSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 04:48
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