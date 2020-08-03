İlyas Sağlam yönetimindeki otomobil, Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana dağı mevkiinde karşı yönden gelen Recep Ali Çamkerten idaresindeki otomobille çarpıştı.

Sürücü İlyas Sağlam, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan Mustafa Ekşi ile diğer otomobilin sürücüsü Recep Ali Çamkerten, eşi Sevilay ve oğlu Taha Çamkerten yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.