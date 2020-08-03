Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye’de kaybolan çocuk çöken duvarın altında ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun, boş bir evin yıkılan istinat duvarının altında cansız bedeni bulundu.
Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde oyun oynamak için çıkan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, akşam eve gelmeyince ailesi durumu polise haber verdi.
Polis ekipleri ile mahalle sakinleri tarafından çevrede aranan çocuk, evlerinin birkaç sokak uzağındaki kullanılmayan bir evin yıkılmış istinat duvarının altında bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Yusuf Efe'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Osmaniye istint duvarıSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 03:19
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