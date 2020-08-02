Haber Giriş: Kaynak: AA
4 ildeki 6 orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'da çıkan 6 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, söndürme çalışmaları gün boyu devam eden orman yangınlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bakan Pakdemirli açıklamasında, "Uşak Banaz, Uşak Banaz - Hasanbey Köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç Köyü, Denizli Çal, Bursa Nilüfer Başköy yangınları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmalarına başlanmıştır." dedi.
Etiketler: tarım ve orman bakanı Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 00:00
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