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Sivas'ta şiddetli rüzgar evlerin çatısını uçurdu
Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas Beldesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu.
Deliilyas Beldesinde akşam saatlerinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oldu.
Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.
Park halindeki araçlar uçan çatıların altında kalarak zarar gördü.
Sağanak yağış nedeniyle de bazı evleri su bastı.
Jandarma ekipleri çatısı uçan evlerin bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.
Etiketler: Sivas Deliilyas AltınyaylaSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 23:29
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