Kayadibi mahallesinde dün akşam saatlerinde evde oturan Tosun aileleri bir anda alevleri farkedince, kendilerini dışarı atıp komşularından yardım istedi.

Yaz sezonunun olması ve bayram dolayısıyla köylerin kalabalık olması aynı zamanda bağ, bahçe çalışmalarının aktif olması yangının etrafa sıçramasını önledi.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekibi gelene kadar yangına, köylüler ilaçlama tankerleriyle müdahale etti.

Müdahale, herhangi bir can kaybının yaşanmamasını ve yangının büyümemesini sağladı.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiyenin de müdahalesinin ardından yangın söndürülürken üç ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili araştırma devam ediyor