Haber Giriş: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de bir binanın balkonu çöktü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Küçükçekmece bir binanın balkonunun bir kısmı çöktü. Çökme sırasında yolda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katındaki balkonun bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Çöken balkonun molozları yola döküldü. O sırada caddede kimsenin bulunmaması olası kazayı önledi.
Ekipler tarafından yol güzergahı yaya ve trafik akışına kapatıldı.
Etiketler: Küçükçekmece İstanbul balkonSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 06:07
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