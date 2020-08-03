Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katındaki balkonun bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çöken balkonun molozları yola döküldü. O sırada caddede kimsenin bulunmaması olası kazayı önledi.

Ekipler tarafından yol güzergahı yaya ve trafik akışına kapatıldı.