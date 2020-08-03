Ülkenin büyük bölümü sıcaktan kavruluyor. Ancak, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hala yağışlı.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yağışların pazartesi ve salı aralıklarla devam edeceğini, salı gününden sonra yağışların yurdu tamamen terk edeceğini belirtti.

Sıcaklık hafta ortasında artacak

Çelik, üç büyük kentin hava durumunu şöyle değerlendirdi:

"Sıcaklık İstanbul'da 30-32 derecelerde, Ankara'da pazartesi 30 derece, salı gününden sonra dört beş gün 33-34 derece bandında seyredecek. İzmir'de de yağış beklentisi yok, sıcaklıklar 33-35 derece civarında seyredecek."

Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklar sürüyor

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'da ölçüldüğünü söyleyen Çelik, "Yaklaşık bir haftadır 45 dereceye varan sıcaklıklar ölçülüyor. Özellikle kıyıya yakın kesimlerde denizin etkisi nemin yükselmesiyle beraber hissedilen sıcaklık daha fazla olacaktır" dedi.

Uzmanlar, aşırı sıcaklara karşı önlem almadan dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor.