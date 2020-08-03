Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 2 bin 913 kişiye maske ve mesafe cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ekipler, ayrıca denetim yaptıkları 437 iş yerinden ikisine cezai işlem uyguladı.
Son Haberler
- 10:46
- 10:34
- 10:48
- 10:56
- 10:51
Sıradaki Haber
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz