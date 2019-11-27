Türkiye
Fotoğraf uğruna çıktıkları merdivenlerden düştüler27 Kasım 2019 Çarşamba 10:10 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:55
İstanbul'un tarihi Galata Kulesi'ni de alarak özçekim yapmak için basamaklı merdivenlere çıkan 2 genç, dengesini kaybederek düştü.
İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi’ni görmeye gelen 2 genç, özçekim yapmak için yan taraftaki inşaatta boşta duran basamaklı merdiveni alıp üzerine çıktı.
Merdivenlerin üzerine çıkan gençler fotoğraf çekerken dengelerini kaybederek yere düştü. Gençlerin sesini duyan vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Gençlerden biri başından yaralanırken, diğeri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından gençleri hastaneye götürdü.
Gençlerin fotoğraf çekmeye çalışırken düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler: özçekim merdiven galata kulesi