Türkiye

Fotoğraf uğruna çıktıkları merdivenlerden düştüler

27 Kasım 2019 Çarşamba 10:10 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:55

İstanbul'un tarihi Galata Kulesi'ni de alarak özçekim yapmak için basamaklı merdivenlere çıkan 2 genç, dengesini kaybederek düştü.