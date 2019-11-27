D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Darıyeri, Hasanbey ve Taşaltı mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kara yolunun Bolu kesiminde de Elmalık, Seymenler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkiinde sağanak ile sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak ve sis etkisini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede yağışlar hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek, kentin Aladağ, Kartalkaya ve Gölcük gibi yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.

Kaynak: AA