Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor27 Kasım 2019 Çarşamba 09:54 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:09
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sağanak ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Darıyeri, Hasanbey ve Taşaltı mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Kara yolunun Bolu kesiminde de Elmalık, Seymenler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkiinde sağanak ile sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.
Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak ve sis etkisini sürdürüyor.
Bölgede yağışlar hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek, kentin Aladağ, Kartalkaya ve Gölcük gibi yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.
Kaynak: AA