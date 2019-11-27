Türkiye
Tunceli beyaza büründü27 Kasım 2019 Çarşamba 09:34 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:58
Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak ve soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Ovacık ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla beyaza büründü.
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışı sebebiyle ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA