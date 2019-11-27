Muhammed Omar henüz 9 aylıktı. Ailesi 6 yıl önce Suriye'nin Humus kentinden kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı.

Şanlıurfa Akçakale'de dünyaya gelen Muhammed bebek, 10 Ekim'de Tel Abyad'dan atılan mermilerin evlerine isabet etmesi sonucu şehit oldu. Hain saldırıda Muhammed bebeğin ablaları Hale ve Yasmin de ağır yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa ziyareti sırasında acılı aile ile görüştü, bebeklerin intikamının alınacağını söyledi.

Muhammed'in babası çok büyük bir acı yaşadıklarından bahsederek, şunları anlattı:

"Daha 9 aylık bebeğimizi teröristlerce katledildi. Bu olay sonrası Türk halkının büyük desteğini gördüm, bana her türlü yardım ve destek sağlandı. Acımızı herkes paylaştı. Ancak Cumhurbaşkanı'na burada çok ayrı bir teşekkürüm var çünkü o bana verdiği sözü yerine getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’ya geldiğinde benimle görüştü, bana ‘Üzülme evladının intikamı kısa sürede alınacak’ demişti."

"Yavrumun kanı yerde kalmadı"

Muhammed Omar bebeğin kanı yerde kalmadı. Barış Pınarı Harekatı’yla Tel Abyad terörden temizlendi. Harekatla bebek katili PKK/YPG'ye ağır darbenin indirilmesi sonrasında Muhammed bebeğin ailesinin acısı da hafifledi.

Muhammed'in babası, 9 aylık yavrusunun kanının yerde kalmadığı gibi birçok bebeğin intikamının da alındığını söyledi.

"Bu kanlı örgüt sadece benim yavrumun değil birçok bebeğin katili. Barış Pınarı Harekatı acılarımızı dindirdi, yüreğimizdeki ateşi de söndürdü. Çocuğumun katili PKK terör örgütünün Türk askeri tarafından ezildiğini gördükten sonra içimiz biraz olsun rahatladı. Ayrıca Türk askerine de çok teşekkür ediyoruz."

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Ümit Kumcuoğlu