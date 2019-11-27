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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı27 Kasım 2019 Çarşamba 08:58 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:05
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'den Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ Gemecik mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası erzincan