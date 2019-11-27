Türkiye
Deniz ulaşımına hava engeli27 Kasım 2019 Çarşamba 08:16 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 08:44
Bursa Deniz Otobüsleri ve İstanbul Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa-İstanbul ve Bursa-Armutlu, 10.00'daki Armutlu-İstanbul seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle, saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul-Bursa seferi de programdan kaldırıldı.
İDO'dan sefer iptali
Öte yandan İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) de bazı seferleri hava engeline takıldı.
İDO'nun sayfasındaki duyuruya göre, İDO'nun 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA, DHA
Etiketler: son dakika budo'dan sefer iptali BUDO