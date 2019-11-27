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İstanbul'da sağanak etkili oldu27 Kasım 2019 Çarşamba 07:28 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 07:37
İstanbul'da gece etkisini göstermeye başlayan sağanak gün boyu devam edecek.
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul'da sağanak gece saat 04.00 sıralarında şiddetini artırarak etkili oldu.
Yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak beraberinde şiddetli rüzgarı da getirdi.
Meteorolojinin tahminlerine göre yağış, gün boyunca İstanbul'da etkili olacak.
Kaynak: İHA
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