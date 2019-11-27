Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında örgüt ile bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 26 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Adana, İstanbul ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi.

Adana'da şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: TRT Haber, DHA