Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, 2 şüphelinin daha önce Suriye'de terör örgütleri PKK/YPG bünyesinde faaliyette bulunduklarını tespit etti.

Sosyal medya üzerinden 7 kişinin de PKK/KCK propagandası yaptığını belirleyen ekipler, merkez Osmangazi ve Yıldırım ile İnegöl ve Yenişehir ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 9 şüpheliyi yakalayan ekipler, söz konusu adreslerde yaptıkları aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA