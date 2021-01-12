İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Yeni Mahalle'de yağışın ardından şiddetli rüzgar bazı elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine, bir evin çatısının zarar görmesine neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Şarköy Belediyesi ekipleri devrilen ağaç ve elektrik direklerini bulunduğu yerden kaldırdı.

[Fotoğraf: AA]