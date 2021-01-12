Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırtına, direkler ve ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtına sebebiyle ağaçlar, direkler devrildi, çatılar uçtu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Yeni Mahalle'de yağışın ardından şiddetli rüzgar bazı elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine, bir evin çatısının zarar görmesine neden oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Şarköy Belediyesi ekipleri devrilen ağaç ve elektrik direklerini bulunduğu yerden kaldırdı.
[Fotoğraf: AA]
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