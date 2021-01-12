Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odasının katkılarıyla Polatlı soğanı için geçen yıl yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun olumlu sonuçlandığını söyledi.

Şehrin marka ürünü Polatlı soğanı için yaptıkları coğrafi tescil başvurusunun 10 ay gibi kısa bir sürede onaylanmasından mutlu olduklarını ifade eden Sakarya, Polatlı çorbası, gözleme ve karadutlu pekmezi için de coğrafi tescil çalışması yürüttüklerini aktardı.

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Polatlı, Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 36'sını karşılıyor

Sakarya, "Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 36'sını karşılayan Polatlı soğanı coğrafi işaretini alarak ilk marka tescilini gerçekleştirdi. Polatlı'nın artık coğrafi işaretli bir ürünü var" dedi.