Beyaz bentonit, zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması sonucu oluşmuş bir maden.

Doğada saf olarak bulunan maden çıkartıldıktan sonra kullanım için birkaç kimyasal işleme tabi tutuluyor.

Dünyadaki rezervin yüzde 75'i Türkiye'de

Türkiye, yüzde 75 rezervle beyaz bentonitte dünyada tek söz sahibi ülke. Toplam rezervin yüzde 80'i ise Ordu il sınırları içinde.

Beyaz bentonit pek bilinmese de inşaattan kozmetiğe, ilaç sanayiinden deterjan üretimine pek çok alanda kullanılıyor.

Sağlıktan inşaate pek çok alanda kullanılıyor

Bentonitin en önemli özelliğinin topaklanma olduğunu söyleyen Maden Mühendisi Murathan Yeniyurt, boya, gıda, tarım, kozmetik sektörü, sondaj çalışmaları, tünel ve barajların yapımında da kullanıldığını aktardı.

Sağlık sektöründe de hem tamamlayıcı ürün hem de ana unsur olarak kullanılıyor.

Jeoloji Mühendisi Cansu Güngör ise bentonitin fizik tedavi ve cilt rahatsızlıkları üzerinde çalışıldığını söyledi.

Titiz çalışma Türkiye'yi öne çıkarıyor

Türkiye'de üretilen beyaz bentonit, üretim ve sunum aşamasında gösterilen titizlik nedeniyle tercih ediliyor.

Şirket Yöneticisi Fatih Ömür konuyla ilgili şunları söyledi:

"Arada birçok madenin harmanlanarak üretilmesi söz konusu. Her bir ton için 8 farklı test yapıyoruz. Dolayısıyla tercih sebebi bu aslında. Ürünlerimizin kalitesi ve kalitenin kontrolü."

Türkiye'nin üretim merkezi Ordu

Ordu, sadece rezerv olarak değil üretim ve ihracat olarak da Türkiye'de öncü. Kentte beyaz bentonit madeni üreten 11 fabrika bulunuyor.

Maden Mühendisi Anıl Alp, Ordu'nun bentonit konusunda dünya başkenti olmasının sebebini ise şöyle açıklıyor:

"Özellikle madenlerin uluslararası sulara yakın olması, ihracatın elverişli olması nedeniyle bu bölgede bentonit dünya başkenti haline gelmektedir."

2020'de bentonit satışından 500 milyon lira gelir elde edildi

Kentteki fabrikalardan 8'i Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde. 1000 kişinin istihdam edildiği fabrikalardan dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapılıyor.

Ordu'da paketlenip sevkiyata hazır hale getiriliyor, daha sonra Samsun Limanı'ndan 71 ülkeye ihraç ediliyor.

Geçen yıl Ordu'dan iç ve dış piyasaya yapılan satıştan 500 milyon lira gelir sağlandı. Yapılan yatırımlarla bu yılki hedef ise en az 700 milyon lira.

Haber: Selim Becioğlu

Kamera: Fatih Ayaz

Kurgu: Şeyda Şahin