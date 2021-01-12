Ordu'da çıkarılıyor, 71 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye, dünyaki beyaz bentonit maden rezervinin yaklaşık yüzde 75'ine sahip. Türkiye'deki toplam rezervin ve üretimin yüzde 80'i ise Ordu'da. Bentonit, ilaç sanayiinden kağıt ve deterjan üretimine, kozmetikten seramiğe pek çok alanda kullanılıyor.
Beyaz bentonit, zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması sonucu oluşmuş bir maden.
Doğada saf olarak bulunan maden çıkartıldıktan sonra kullanım için birkaç kimyasal işleme tabi tutuluyor.
Dünyadaki rezervin yüzde 75'i Türkiye'de
Türkiye, yüzde 75 rezervle beyaz bentonitte dünyada tek söz sahibi ülke. Toplam rezervin yüzde 80'i ise Ordu il sınırları içinde.
Beyaz bentonit pek bilinmese de inşaattan kozmetiğe, ilaç sanayiinden deterjan üretimine pek çok alanda kullanılıyor.
Sağlıktan inşaate pek çok alanda kullanılıyor
Bentonitin en önemli özelliğinin topaklanma olduğunu söyleyen Maden Mühendisi Murathan Yeniyurt, boya, gıda, tarım, kozmetik sektörü, sondaj çalışmaları, tünel ve barajların yapımında da kullanıldığını aktardı.
Sağlık sektöründe de hem tamamlayıcı ürün hem de ana unsur olarak kullanılıyor.
Jeoloji Mühendisi Cansu Güngör ise bentonitin fizik tedavi ve cilt rahatsızlıkları üzerinde çalışıldığını söyledi.
Titiz çalışma Türkiye'yi öne çıkarıyor
Türkiye'de üretilen beyaz bentonit, üretim ve sunum aşamasında gösterilen titizlik nedeniyle tercih ediliyor.
Şirket Yöneticisi Fatih Ömür konuyla ilgili şunları söyledi:
"Arada birçok madenin harmanlanarak üretilmesi söz konusu. Her bir ton için 8 farklı test yapıyoruz. Dolayısıyla tercih sebebi bu aslında. Ürünlerimizin kalitesi ve kalitenin kontrolü."
Türkiye'nin üretim merkezi Ordu
Ordu, sadece rezerv olarak değil üretim ve ihracat olarak da Türkiye'de öncü. Kentte beyaz bentonit madeni üreten 11 fabrika bulunuyor.
Maden Mühendisi Anıl Alp, Ordu'nun bentonit konusunda dünya başkenti olmasının sebebini ise şöyle açıklıyor:
"Özellikle madenlerin uluslararası sulara yakın olması, ihracatın elverişli olması nedeniyle bu bölgede bentonit dünya başkenti haline gelmektedir."
2020'de bentonit satışından 500 milyon lira gelir elde edildi
Kentteki fabrikalardan 8'i Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde. 1000 kişinin istihdam edildiği fabrikalardan dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapılıyor.
Ordu'da paketlenip sevkiyata hazır hale getiriliyor, daha sonra Samsun Limanı'ndan 71 ülkeye ihraç ediliyor.
Geçen yıl Ordu'dan iç ve dış piyasaya yapılan satıştan 500 milyon lira gelir sağlandı. Yapılan yatırımlarla bu yılki hedef ise en az 700 milyon lira.
Haber: Selim Becioğlu
Kamera: Fatih Ayaz
Kurgu: Şeyda Şahin
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