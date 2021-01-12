Uğur Y. yönetimindeki Kemalpaşa Belediyesi personelini taşıyan midibüs, Ören Mahallesi'nde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, midibüsteki yolcular İlhan Ç. Ve Murat Ç. Kemalpaşa Devlet Hastanesine, Nurettin Y. ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelere ziyarette bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Karakayalı, Armutlu-Ören-Bağyurdu seferi yapan midibüsün mesai bitiminde personeli taşıdığını kaydederek, "Karşı şeritten hatalı şekilde gelen araca çarpmamak için şoförümüz, manevra yapmış ve devrilmiş. Arkadaşlarımızın sağlık durumları gayet iyi. Can kaybı olmaması sevindirici" dedi.