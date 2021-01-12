Ortaköy ilçesine bağlı Çatin köyünde yaşayan Yusuf Koçak, eşeğinin 6 metrelik boş kuyuya düştüğünü gördü. kendi imkanlarıyla eşeğini kuyudan çıkarmayı başaramayan Koçak, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

İple kuyuya inen AFAD ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık bir saatte bulunduğu yerden çıkarılan eşek sahibine teslim edildi.

Eşeğinin sağ olarak çıkarıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Koçak, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

