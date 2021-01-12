Ankara Valiliği, Başkentlileri kuvvetli yağış konusunda uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara il genelinde çarşamba sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağmurlar tahmin edilmektedir."

Ankara il genelinde çarşamba günü yer yer kuvvetli yağış beklenmektedir. pic.twitter.com/dl5OzhFjHb — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 12, 2021

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği de vurgulandı.

Meteoroloji'den Ankara'ya sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yarın kuvvetli sağanakla başlayacak yağışın, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Gece ilerleyen saatlerde kuvvetli rüzgarların etkisini artırması ve sabah saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ayrca, kuvvetli yağışların neden olabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.