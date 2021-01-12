Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'lara 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak.

Eşleştirme yapmayanlar toplu ulaşımı kullanamayacak

Vatandaşların cuma gününe kadar İstanbulkart'ları ile HES kodunu eşleştirmesi gerekiyor.

Kartlarını internetten güncelleyemeyenler İstanbulkart Başvuru Merkezlerinde kuyruk oluşturdu.

HES kodunu İstanbulkart'ına tanımlatmayanlar toplu taşıma aracı kullanamayacak.

[Fotoğraf: DHA]

Eşleştirme İstanbulkart'ın sitesinden yapılabiliyor

Eşleştirme işlemi istanbulkart.istanbul sitesinden yapılabiliyor. HES kodunuzla birlikte siteye girilip, gerekli bilgileri doldurulacak. Daha sonra alt tarafta bulunan kaydet butonuna bastığınızda HES kodunuz kartınızla eşleşmiş oluyor. İstanbulkart'ın üzerindeki numara da eşleştirme için gerekli.

İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların da toplu taşıma kullanımı da kısıtlanacak.