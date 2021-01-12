Yeraltı barajları artırılacak, kapalı sistem sulama modeline devam edilecek, atık sular yeniden doğaya kazandırılacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin uzun vadeli su planı için çalışmalarını sürdürüyor.

Azalan yağışlarla birlikte su sıkıntısı yaşanmaması için en önemli proje yeraltı barajları.

2023'e kadar 100 barajın yapılması hedefleniyor.

Kapalı sistem sulama çalışmaları artırılacak

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, "Amaç, suyu yerin altında depolayıp daha sonra havzanın, vadinin durumuna göre alıp terfili sistemlerle hem içme kullanma suyu hem de sulama suyu olarak insanımızın istifadesine sunmak. Şu an itibariyle bunun 25 tanesini bitirdik" dedi.

Suların verimli kullanılmasında sulama sistemleri de büyük önem taşıyor. Modern bir yöntem olan kapalı sistem sulamayı artırma çalışmaları devam ediyor.

Atık sular doğaya kazandırılacak

Atık suların doğaya kazandırması ile yer altı sularının zenginleştirilmesi de hedefleniyor.

Yıldız bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

"Bizim yoğunlaştığımız nokta hem arıtılması hem de arıtıldıktan sonra da güvenli bir şekilde nehirlerimize deşarjının yapılması. Sulama yatırımları ile buralardan alıp hem sulama hem de sanayi kullanma suyu şeklinde faaliyetlerimize devam edeceğiz."