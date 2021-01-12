Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 91 yıl sonra bir ilk: Ocak'ta sıcaklık 18 dereceyi gördü
[Fotoğraf: AA]
Kış mevsiminin en soğuk geçtiği iller arasında yer alan Sivas'ta 91 yıl sonra bir ilk yaşandı. Sıcaklığın 18 dereceye kadar yükseldiği kentte, 1930'dan itibaren ocak ayındaki en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.
Sivas'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Çetin kış şartlarıyla bilinen kentte, bugün hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesiyle son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlar sokağa döküldü
Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yoğunluğa neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, Sivas'ta ocakta en yüksek sıcaklık 2 Ocak 2010'da 14,6 derece olarak kayıtlara geçmişti. Verilere göre, ocakta en düşük sıcaklık ise 13 Ocak 1950'de sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülmüştü.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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