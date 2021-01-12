Şehzadeler'de İrfan Bektaş'a ait tarladaki beton zemine sabitlenmiş prefabrik bina, kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bağlı bulunduğu beton zeminden koparak yaklaşık 10 metre sürüklendi ve yıkıldı.

Bu sırada içeride olan Güllü Bektaş ile gelini Sinem Bektaş ve üç çocuğu da prefabrik yapıyla birlikte sürüklendi.

[Fotoğraf: AA]

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

2 kişi yaralandı

Çocuklar yara almadan kurtulurken yapı içinde sıkışan Sinem Bektaş ile yaralanan Güllü Bektaş, itfaiye tarafından çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sinem Bektaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan sürüklenen prefabrik evdeki bazı eşyaların beton zeminde kalması dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]