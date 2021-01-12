Fırtına prefabrik evi savurdu, 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde prefabrik konut, fırtına nedeniyle sabitlendiği yerden koparak savruldu. 5 kişinin bulunduğu evde biri ağır 2 kişi yaralandı.
Şehzadeler'de İrfan Bektaş'a ait tarladaki beton zemine sabitlenmiş prefabrik bina, kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bağlı bulunduğu beton zeminden koparak yaklaşık 10 metre sürüklendi ve yıkıldı.
Bu sırada içeride olan Güllü Bektaş ile gelini Sinem Bektaş ve üç çocuğu da prefabrik yapıyla birlikte sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
2 kişi yaralandı
Çocuklar yara almadan kurtulurken yapı içinde sıkışan Sinem Bektaş ile yaralanan Güllü Bektaş, itfaiye tarafından çıkarıldı.
Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sinem Bektaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan sürüklenen prefabrik evdeki bazı eşyaların beton zeminde kalması dikkati çekti.
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