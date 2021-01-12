Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu madde imal ve ticareti"nin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen tır, Anadolu Otoyolu'nda durduruldu.

Tırda yapılan aramaya katılan narkotik dedektör köpeği "Millov"un sürücü yatağı bölümünde tepki vermesi üzerine, valizin içinde 11 paket halinde 11 kilo 950 gram esrar bulundu.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

