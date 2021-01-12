Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de baraj gölü çekildi, çöpler ortaya çıktı
Mersin'deki Berdan Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düşünce atıklar gün yüzüne çıktı. Bölgenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı gölde temizlik çalışması başlatıldı.
Pet şişeler, poşetler, araç lastikleri...
Kuraklık nedeniyle Mersin ve Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Berdan Baraj Gölü'nün suyu çekildi. Çok sayıda atık gün yüzüne çıktı.
Ortaya çıkan çöpleri toplamak için Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Baraj havzasında temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler, baraj gölünden çuvallar dolusu evsel atık topladı.
Görevliler, su yüzeyinde bulunan çöpleri de temizledi.
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