İzmir'de motosikletli kuryeler, Karşıyaka ilçesindeki bazı sitelere motosikletleriyle girmelerinin yasaklamasına tepki gösterdi.

Uygulamaya son verilmesini isteyen Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, "Bize ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasın. Arabalı kuryeler site içlerine alınıyorsa bizler de siteye motosikletlerimizle girelim" dedi.

Siteye motosikletle giriş yasakları Mavişehir Mahallesi’ndeki bazı sitelerde uygulanmaya başladı. Motosikletlerini site dışında bırakıp teslimat yapan kuryeler tepki gösterdi. Karardan dönülmesini isteyerek teslimat sürelerinde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

“Teslimatlarımızı yetiştirmek için canımızdan oluyoruz”

Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı kararla ilgili şöyle konuştu:

"Özellikle pandemi döneminde siparişlerimiz oldukça arttığı için teslimat sürelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların yanı sıra özellikle Mavişehir'de bulunan bazı site yönetimlerinin aldığı kararlar bizi daha da üzüyor. Aldıkları karara göre motorlu kuryeleri içeri almıyorlar. Motosikletlerimizi güvenlik noktasında bırakıp sipariş veren daireye yürüyoruz. Hem sıcak ürün hem de ağır ürünler taşıyoruz ve site içine motosikletlerimizle giremediğimiz için zaman kaybediyoruz. Kaybettiğimiz zamanı telafi edebilmek için de teslimat sürelerinde canımızdan oluyoruz."

“Arabalı kuryeler alınıyorsa bizler de siteye girelim”

Çifte standarda maruz kaldıklarını savunan Bursalı, "Siparişi aldıktan sonra site önüne geliyoruz. HES kodu ve bilgilerimizi veriyoruz. Ardından motosikletimizi koyup, yürüyerek paketi teslim ediyoruz. Biz buna karşı çıkıyoruz. Geçmiş yıllarda yaşanan bazı olumsuz olaylardan ötürü ceza hepimize kesiliyor. Bir kişinin hatası herkese kesilmesin. Bize ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasın. Arabalı kuryeler site içlerine alınıyorsa bizler de siteye motosikletlerimizle girelim” diye konuştu.

Site sakinleri de tepki gösterdi

Kararın yanlış olduğunu belirten site sakini Fulya Coşkunol, ”Pandemi döneminde kuryelerin iş yükü oldukça arttı. Biz de sürekli yemek siparişi veriyoruz. Ancak kuryeler, motosikletleriyle sitemizin içlerine giremiyorlar. Hem bizim için hem onlar için bu bir aksaklık. Özellikle yağışlı havalarda siparişlerimiz ıslanabiliyor. Bunun yanı sıra kuryeler de ıslanıyor. Umarım site yönetimi bu konuda doğru kararı verir” dedi.