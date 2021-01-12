Tekirdağ'da dün gece başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığındı.

[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ardahan

Son günlerde dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da sağanak etkili oldu.

Kent merkezinde akşama doğru etkili olan sağanak nedeniyle cadde ile sokaklardaki kar ve buz kütleleri erimeye başladı.

Şehrin yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur etkisini gösterdi.

Edirne

Edirne'de dünden bu yana devam eden sağanak zaman zaman şiddetini artıyor.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte 36 saatte metrekareye 90 kilograma yakın yağış düştü.

Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda yoğun su birikmesi oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Yolun üzerinden yoğun şekilde akan su nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Karayolları ekipleri orta refüjü açarak suyun tahliyesini sağladı.

Çanakkale

2 gündür fırtınanın etkili olduğu Çanakkale'de yağması beklenen yağmur başladı.

Gökçeada ile Bozcaada'ya yapılan feribot seferlerinin iptal olmasına neden olan lodos, öğle saatlerinde yerini poyraza bıraktı.

[Fotoğraf: DHA]

Yağışla birlikte bazı caddelerde su birikintileri oldu, trafikte aksamalar yaşandı.

Belediye ekipleri, mazgalları temizyerek, biriken suları tahliye etti.