Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık bin 500 personelle Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika ve iş yerlerinde eş zamanlı maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetim gerçekleştirdi.

İki gün süren kontrollerde, bölgedeki 16 fabrika ve iş yeri denetlendi.

Çalışanların ve işletme sorumlularının maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirildiği denetimlerde, servis araçları için uyulması gereken kurallar ile çalışanların rahatsızlık belirtileri gördüğü anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları hatırlatıldı.

