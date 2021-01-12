Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Antalya'nın Alanya ilçesinde üç ayrı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 3 ay hüküm giyen E.E'nin, Hacı Mehmetli Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, E.E.'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.
Sıradaki Haber
Konya'da ağıl yangını: 38 hayvan telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz