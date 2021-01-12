Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 3 ay hüküm giyen E.E'nin, Hacı Mehmetli Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, E.E.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

