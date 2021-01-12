Rüstem Paşa Mahallesi'nde yaşayan, 6 çocuğu ve 80 torunu bulunan Gürbüz ile oğlu ve gelininde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı.

Gürbüz ile oğlu ve gelini, test sonucunun pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Sağlık ekibi tarafından uygulanan 10 günlük tedavinin ardından 3 aile ferdi de koronavirüsü yendi.

Doğal besinleri tüketti

Gürbüz, Sivrice ilçesinin Sürek köyünde yaşadığını, oğlunun isteği üzerine 2 yıl önce köyden kente taşındıklarını söyledi.

Yaklaşık 13 gün önce koronavirüse yakalandığını, karantina süresince yazın köyden getirdikleri süt, bal, kaymak, pekmez, üzüm şurubu, tereyağı gibi doğal besinleri bol bol tükettiklerini anlatan Gürbüz, virüsü yenmeyi başardıklarını aktardı.

Gürbüz, köydeki doğal yaşamın kendilerini bugüne kadar sağlıklı ve dinç tuttuğunu anlatarak, "Bugüne kadar ömrümde bir kez nezle şikayeti ile hastaneye gittim. Çok zorlanmadan koronavirüsü yenmeyi başardım. Herkes maske taksın." dedi.

Hastalığı 102 yaşındaki annesinden daha ağır atlattı

Gürbüz'ün oğlu Mustafa Gürbüz ise hastalığı, annesinden daha ağır geçirdiğini söyledi.

"Annem 102 yaşında. Şu ana kadar bir sefere mahsus hastaneye girişi var. O da nezle dolayısıyla. Koronavirüse yakalandığı zaman da ateşi ve baş ağrısı vardı. Onun dışında herhangi bir şikayet görülmedi." diyen Gürbüz, şu anda sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.