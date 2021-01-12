Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Havaya ateş eden şüphelinin 32 suç kaydı çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şüpheli, husumet yaşadığı kişinin dükkanında havaya ateş edip kaçtı. Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan şüphelinin 32 suç kaydının olduğu belirlendi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.
Ekipler, R.Y'nin husumet yaşadığı M.N.K. ve oğlu S.K.’ye ait iş yerine giderek silahla havaya ateş edip kaçtığını tespit etti.
32 suç kaydı çıktı
Yapılan çalışma sonucu 32 suç kaydı olduğu öğrenilen R.Y. ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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