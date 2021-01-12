Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Ekipler, R.Y'nin husumet yaşadığı M.N.K. ve oğlu S.K.’ye ait iş yerine giderek silahla havaya ateş edip kaçtığını tespit etti.

32 suç kaydı çıktı

Yapılan çalışma sonucu 32 suç kaydı olduğu öğrenilen R.Y. ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.