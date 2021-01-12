Kıvanç Tatlıtuğ, 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kesmekle suçlanıyordu. Vergi zararına neden olmak iddiasıyla hakkında dava açıldı.

Ünlü oyuncu, muhasebecisini suçlasa da hazırlanan iddianamede 6 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Her duruşmaya geldiğinde adliye koridorlarında, otoparkta çevresini hayranları sardı.

Beraatine karar verildi

Karar duruşması Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tatlıtuğ'un suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçe gösterildi ve beraatine karar verildi.