Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Pütürge ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca kullanılan yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesi Yandere Mahallesi Haydaran Yaylası bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Teröristlere ait olduğu düşünülen 2 uyku tulumu, 1 eşofman altı, 8 kullanılmış kışlık çorap, 3 yatmak için kullanılan mad parçaları, 27 kas gevşetici ilaç, 2 pet şişe içerisinde silah temizlemede kullanılan yağ, 200 metrelik ip makarası, 30 metrelik plastik ip, 1 soba, 7 soba borusu, 199 muhtelif mutfak araç ve gereçleri, 57 boş konserve kutusu, 13 boş su kabı, 3 içi dolu sıvı bulaşık deterjanı ele geçirildi.
Ele geçirilen yaşam malzemelerinin teröristler tarafından 2014-2015 yıllarında kullanıldığı değerlendiriliyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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