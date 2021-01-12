Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesi Yandere Mahallesi Haydaran Yaylası bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Teröristlere ait olduğu düşünülen 2 uyku tulumu, 1 eşofman altı, 8 kullanılmış kışlık çorap, 3 yatmak için kullanılan mad parçaları, 27 kas gevşetici ilaç, 2 pet şişe içerisinde silah temizlemede kullanılan yağ, 200 metrelik ip makarası, 30 metrelik plastik ip, 1 soba, 7 soba borusu, 199 muhtelif mutfak araç ve gereçleri, 57 boş konserve kutusu, 13 boş su kabı, 3 içi dolu sıvı bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Ele geçirilen yaşam malzemelerinin teröristler tarafından 2014-2015 yıllarında kullanıldığı değerlendiriliyor.