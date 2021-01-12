Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nin alt kısmında başlayan kaynak çıkış noktası, bugünlerde köpükle kaplandı. Su çıkış noktasında restoran işletmeciliği yapan İsmail Bilgili, buradaki suyu 8-10 yıl önce içtiklerini hatırlatarak şimdi hayvanlarını bile sulayamadığını söyledi:

"Bize daha önce selden dolayı dere yataklarının oynadığını söylüyorlardı. Bu olay daha çok tatil günlerine denk gelen, havanın yağmurlu olduğu zamanlarda oluyor. Fırtına veya yağmur geçene kadar akıntı oluyor, sonra bir anda kesiliyor.

Bir kimyasal atık gibi köpürüyor ve kokuyor. Tarım alanlarında kullanılan, temizlikte kullanılan asitlerin kokusu geliyor. Havada çok ağır bir koku var. Baş ağrısından burada duramıyorum."

10 yıldır restoranda çalışan ve şelalenin hemen üstünde oturan Süheyla Okatan kokunun son yıllarda oluştuğuna değindi:

"Yıllardır buradayım, son yıllarda bu koku ve akıntı gelmeye başladı. Burada yaşayan kaz ve ördekleri sırf suya girip zehirlenmesinler diye ayaklarından bağlayıp akıntının geçmesini bekliyorum. Bu kirli suyu bir yerlerden birileri salıyor ama kim bilmiyoruz. Kötü kokuyu evimde bile hissediyorum"