Bölgede 19 adayı kapsayan ve 700’den fazla deniz canlısını barındıran Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın derinlerine inen uzmanlar, deniz çayırlarının üzerindeki hayalet ağ ve kaçak avcılık malzemelerini temizledi.

[Fotoğraf: AA]

Proje koordinatörü ve su altı eğitmeni Koray Gerçe, deniz çayırlarıyla ilgili, “Ege kıyılarında bol rastlanılan bir canlı türüdür bu. Birçok hayvan türü ve alglere ev sahipliği yapmaktadır. Balıkların barınma alanıdır. En önemli özelliği de karbon emilimi tutarak metrekare başına günde 10 litre oksijen sağlıyor. Adeta denizlerin ormanı konumundadır. Ayvalık, denizindeki bu kadar bol bir biyoçeşitliliğe sahip olmasını bu deniz çayırlarına borçludur” dedi.

Ölü ağlar, deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkiliyor

Proje kapsamında yapılan dalışlarda balıkçılar tarafından bırakılan ölü ağlara denk geldiklerini söyleyen Gerçe, bu ağlar nedeniyle deniz canlılarının yaşamının olumsuz etkilendiğini ve ağların deniz dibi habitatını bitirmeye başladığını açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Gerçe, hayalet ağları oldukları yerden çıkardıklarını ve ilerleyen zamanlar için bu konuyla ilgili programlar hazırladıklarını da söyledi.