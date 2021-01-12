İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda oluşturulan İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Tütün tespit köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine inceleme yapıldı.

İncelemede, merdiven boşluğunda oluşturulan gizli bölmede, gümrük kaçağı 2 bin 230 paket elektronik sigara kartuşu, 500 paket sigara, 1785 paket puro ve 137 paket pipo tütünü bulundu.

1750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 1750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis kaçakçılık olaylarıyla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.