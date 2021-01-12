İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin 8 ayrı atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altını tespit etti.

Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı ve 103 kişiye yönelik operasyon yapıldı.

130 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 70 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi.