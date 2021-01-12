Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Saat 09.30'da gerçekleşen depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Denizli Valisi Atik: Olumsuz bir durum yok

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, gelişmeleri takip ettiklerini, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Atik, Pamukkale ilçesinde meydana gelen depremin merkezde de hissedildiğini söyledi, kentte yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.