Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Saat 09.30'da gerçekleşen depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 12, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Pamukkale (Denizli)
Tarih-Saat : 12.01.2021, 09:30:35 TSİ
Enlem : 37.7028 N
Boylam : 29.2020 E
Derinlik : 7.24 km
Detay : https://t.co/n5Sp7HXjBG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Denizli Valisi Atik: Olumsuz bir durum yok
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, gelişmeleri takip ettiklerini, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.
Atik, Pamukkale ilçesinde meydana gelen depremin merkezde de hissedildiğini söyledi, kentte yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.