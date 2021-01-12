Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tedbirlere uyuldu, Tekirdağ'ın haritası yeşile dönüyor
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ’da vaka sayısında büyük düşüş yaşandı. Kentin Hayat Eve Sığar uygulamasındaki haritası yeşile dönüyor.
Vaka sayısının yüksek olduğu iller arasında yer alan Tekirdağ'da, alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi.
Vaka sayısında büyük düşüş yaşanan kentin, HES uygulamasındaki yoğunluk haritası yeşile döndü.
İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, filyasyon ekiplerinin vaka sayısı düşmesi için büyük mücadele verdiğini söyledi. Tekirdağ genelinde 265 filyasyon ekibinin görev aldığını anlattı.
"Bu ekibimiz aynı zamanda 100'ün üzerinde araçla desteklendi. Hiçbir sıkıntı yaşamadan, yaşatmadan sürekli takviye ettik ekiplerimizi. 200 binin üzerinde insanımıza filyasyonu gerçekleştirdik."
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Filyasyon
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