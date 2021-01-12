Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında yeni isimlere ulaştı.

Örgütün gizli yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşılan, Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sözde askeri örgüt yöneticisi ile iletişime geçen 12 astsubay ile 1 gizli yönetici hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devam ediyor.