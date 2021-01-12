Salih Fidan FETÖ’nün sözde Bağdat, Samet Güre de sözde Erbil sorumlusuydu.

Polonya’ya kaçmaya çalışıyorlardı. Ukrayna, Polonya sınırında yakalandılar.

6 Ocak’ta Türkiye’ye iade edildiler. İfadelerine TRT Haber ulaştı.

Firari örgüt üyelerinin diğer terör örgütlerinden yardım aldıkları anlaşıldı.

Güre ve Fidan Irak’taki FETÖ üyelerini Avrupa’ya göndermeye çalışıyordu. Yunanistan ve Polonya’da sahte Avrupa kimliği yapanlarla irtibat kurdular. Bağlantıyı DHKP-C terör örgütü sağladı.

Polonya’ya kaçmak isterken Ukrayna’da yakalanıp, Türkiye’ye iade edilen FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumlularının verdikleri ifadelere @trthaber ulaştı.https://t.co/vFwGWVNXpx pic.twitter.com/VF8ozOJzWk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 12, 2021

Ukrayna'da propaganda yapacaklardı

Her iki ismin Irak sınırındaki kaçakçılarla da iletişimi tespit edildi. Sınır geçişi için kaçakçılardan para karşılığında yardım aldıkları anlaşıldı.



FETÖ üyeleri Ukrayna’da sosyal medya üzerinden propaganda yapmaları yönünde talimat aldıklarını da itiraf etti.

BM'ye görüntü gönderdiler

Propaganda görüntüleri de dezenformasyon amacıyla Birleşmiş Milletler komisyonlarına gönderilmişti.

FETÖ üyeleri, Irak yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Örgüt tarafından Irak kuzey ve güney olmak üzere iki bölgeye ayrıldı.

Kuzey, Erbil, Süleymaniye ve Duhok, Güney ise Kerkük ve Bağdat’tan oluşuyor.

Bu kentlerin her birinden sorumlu örgüt üyeleri bulunuyor.

Tutuklandılar



Ancak Türkiye ve Irak arasındaki yakın ilişki, örgütü bunaltmış durumda.

Bu kapsamda Irak’taki FETÖ üyeleri Avrupa’ya kaçmanın yollarını arıyor.

Salih Fidan ve Samet Güre “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.