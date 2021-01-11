Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl mevsim normallerinin çok altına düşmüş olan yağışlar, ülkemizi ciddi bir kuraklık tehdidiyle yüz yüze bırakmıştır. Ancak 100 yılda bir görülecek böylesine büyük bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.