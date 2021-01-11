Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, "Ancak 100 yılda bir görülecek böylesine büyük bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl mevsim normallerinin çok altına düşmüş olan yağışlar, ülkemizi ciddi bir kuraklık tehdidiyle yüz yüze bırakmıştır. Ancak 100 yılda bir görülecek böylesine büyük bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bu yıl mevsim normallerinin çok altına düşmüş olan yağışlar, ülkemizi ciddi bir kuraklık tehdidiyle yüz yüze bırakmıştır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 11, 2021
Ancak 100 yılda bir görülecek böylesine büyük bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. pic.twitter.com/V6cZzgTJ9D
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kuraklık Twitter
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